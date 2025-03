Trovato morto in casa: aveva 53 anni

FIUME VENETO (PN) – Dramma in via Madonna della Neve, dove un uomo di 53 anni è stato trovato senza vita nella propria abitazione. I familiari, preoccupati perché non riuscivano a mettersi in contatto con lui da giorni, hanno dato l’allarme, facendo intervenire i soccorsi.



Nel tardo pomeriggio di ieri, 19 marzo, sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco, il 118 e i Carabinieri. Dopo aver forzato la porta, i soccorritori hanno trovato il corpo riverso sul letto. Il medico legale ha confermato il decesso e ha attribuito la causa a un infarto. L’uomo viveva da solo e nessuno aveva avuto sue notizie negli ultimi giorni.