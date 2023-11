Trovato morto il cacciatore dato per disperso

VICENZA - È stato trovato il corpo di un cacciatore di 64enne di Valdastico, in provincia di Vicenza, disperso il Val d'Assa e di cui non si avevano notizia da ieri pomeriggio. Questa mattina una prima verifica si è avuta in un punto estremamente impervio individuato dal sistema di ricerca Dedalo dei vigili del fuoco, che trova i telefoni cellulari. Poco dopo la conferma visiva da parte delle squadre di ricerca della persona in un dirupo.

Una squadra mista dei vigili del fuoco e del soccorso alpino ha proceduto al recupero del corpo dell'uomo, che è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Le ricerche erano scattate nella serata di domenica con l'attivazione del piano provinciale di persone scomparse della prefettura, dopo il mancato rientro a casa a Valdastico dell'uomo, che si era sentito telefonicamente con la moglie poco prima di mezzogiorno.