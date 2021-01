Trovato ferito in strada, forse per un pestaggio: muore in ospedale

VICENZA - Un cittadino indiano 38enne è morto in ospedale di Arzignano (Vicenza, nella foto) dopo essere stato trovato in gravi condizioni riverso sul piazzale di un'azienda, con ferite ed ecchimosi che potrebbero essere compatibili con un pestaggio.



E' stato un passante ad accorgersi dell'uomo a terra, nel sangue, e ad allertare i carabinieri. Ricoverato all'ospedale, lo straniero è deceduto poche ore dopo per la gravità delle ferite.



L'uomo viveva in un alloggio di fortuna, una roulotte, con un altre persone. Non presentava ferite di arma da taglio.



Tra le ipotesi al vaglio dei carabinieri c'è appunto quella di un'aggressione, da parte di uno o più soggetti. Questa però non sarebbe l'unica pista in campo.



Quasi certo invece che il 38enne fosse ubriaco quando è stato colpito. Determinante sarà l'analisi da parte degli investigatori delle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nel perimetro dell'azienda che si affaccia sul piazzale.