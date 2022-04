Trovato a dormire in piazza la mattina di Pasquetta

UDINE - Profugo di nazionalità pakistana, 26 anni, senza regolare permesso di soggiorno, è stato trovato dagli agenti della Polizia locale lunedì mattina mentre dormiva in piazzale Cella. Probabilmente è entrato in Italia seguendo la rotta balcanica.



Gli agenti stavano eseguendo dei controlli di routine quando hanno visto il ragazzo disteso e si sono avvicinati per accertamenti. Lo hanno accompagnato alla Caserma Cavarzerani di Udine per procedere all’identificazione e allo screening sanitario.

Il giovane dovrà osservare un periodo di isolamento prima di essere assegnato alla struttura che accoglie i profughi, sempre all’interno della stessa struttura.