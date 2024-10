Trovato cadavere sul litorale di Bibione

BIBIONE (VENEZIA) - Nella mattinata di oggi, martedì 15 ottobre, è stato rinvenuto il corpo di un uomo senza vita sul litorale di Bibione Pineda, in comune di San Michele al Tagliamento (Venezia). Il cadavere è stato scoperto dai lavoratori della Bibione Mare durante le loro normali attività di controllo della spiaggia, che hanno immediatamente allertato le autorità competenti.

Le forze dell'ordine sono prontamente intervenute sul posto per avviare le indagini e accertare l’identità della vittima. Al momento, le generalità dell’uomo sono ancora in fase di accertamento e non è chiaro come sia avvenuto il decesso. Il corpo è stato trasferito nella cella mortuaria del cimitero di Bibione, dove sarà sottoposto a ulteriori esami autoptici per determinare le cause della morte.

Gli investigatori stanno lavorando per stabilire se si tratti di una persona scomparsa nei giorni precedenti o se vi siano collegamenti con altri episodi che potrebbero essere avvenuti nella zona.