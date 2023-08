Trovato cadavere donna in casa, era morta da settimane

TRIESTE - Il cadavere di una donna morta alcune settimane fa è stato trovato in un appartamento in via Settefontane a Trieste. Lo riporta il sito di Trieste Prima secondo il quale il corpo sarebbe stato identificato, si tratta di una donna di 58 anni.

La morte non sarebbe dovuta a cause violente. Il cadavere è stato trovato dai carabinieri di via Hermet, intervenuti questo pomeriggio sul posto assieme ai vigili del fuoco, dopo alcune segnalazioni da parte dei vicini di casa, insospettitisi perché da tempo non vedevano la donna. La magistratura sarebbe intenzionata a disporre l'esame autoptico sul cadavere per accertare con esattezza le cause del decesso.