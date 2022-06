Trovato il bimbo scomparso in Cansiglio

BELLUNO - Lieto fine, pochi minuti fa, per la vicenda del bambino smarrito da ieri nel tardo pomeriggio sul Cansiglio.

Era scomparso da Col Indes, pochi minuti fa la buona notizia.

Al momento non si sa ancora dove il piccolo abbia passato la notte, comunque all'addiaccio. È in buone condizioni. Fortuna ha voluito che nel bosco ha incrociato un escursionista in località Filon del Vivaio. Lo ha fermato facendo anche dei segnali all'elicottero dei Vigili del fuoco che da ieri stava sorvolando la zona alla ricerca del piccolo. Poi una volta in elicottero, il piccolo è stato portato al campo base, dove lo attendevano i genitori.

Circa un centinaio le persone che hanno partecipato alle ricerche, tra Soccorso alpino e speleologico Vigili del fuoco, Soccorso alpino della Guardia di finanza, con unità cinofile e droni.

"Sono state ore di angoscia, ma questa vicenda si è conclusa con un lieto fine grazie al prezioso lavoro delle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco e del soccorso alpino e a tutti coloro che si sono impegnati nelle ricerche: il bimbo ha potuto finalmente riabbracciare i suoi genitori". Lo dichiara il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà sulla vicenda del bambino scomparso a Tambre di Alpago.

"Ancora una volta la macchina dell'intervento ha funzionato e si è rivelata determinante e la solidarietà delle nostre comunità si è fatta sentire - conclude - . Ringrazio i soccorritori per il prezioso lavoro svolto e mi auguro che il piccolo possa ritrovare subito la serenità che merita".

