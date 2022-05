Trovato in auto senza vita: aveva 37 anni

BELLUNO - Trovato morto ieri, domenica, nella sua auto. L.R., bellunese di Borgo Val Belluna, aveva 37 anni.

Il corpo senza vita è stato rinvenuto ieri, domenica 22 maggio, in via Risorgimento, a Pedavena, in provincia di Belluno. L’allarme è scattato perché alcuni passanti avevano notato un'auto ferma e all’interno c’era un uomo disteso sul posto di guida.



Sul posto sono accorsi i sanitari del Suem 118 e i carabinieri del Radiomobile di Feltre. Il medico non ha potuto che constatare il decesso.

Forse il 37enne si è spento nelle 24 ore precedenti per una grave intossicazione alcolica.