Trovati tre mini cellulari nel pacco postale destinato a detenuti in carcere

VICENZA - La polizia Penitenziaria di Vicenza ha trovato tre micro telefoni cellulari in un pacco postale destinato a detenuti ad 'Alta Sicurezza' del carcere di Vicenza. "Ieri - riferisce Gino Bono segretario berico del Sappe - sono stati intercettati tre microtelefoni cellulari, destinati a detenuto ad 'Ala Sicurezza", abilmente occultati. Tutto è stato sequestrato e posto nella disponibilità dell'Autorità giudiziaria. Questo ritrovamento di oggetti che possono senz'altro minare l'ordine e la sicurezza del carcere, oltre a favorire le dinamiche criminose nel penitenziario, inquieta non poco". Per Donato Capece, segretario generale del Sappe, il rinvenimento a Vicenza "fa comprendere come l'attività di intelligence e di controllo del carcere da parte della Polizia Penitenziaria diviene fondamentale.

Penso anche - aggiunge - che la Polizia Penitenziaria debba disporre di un Nucleo di poliziotti penitenziari specializzati ed esperti nell'utilizzo e nella gestione dei droni sia in ottica preventiva che dissuasiva dei fenomeni di violazione degli spazi penitenziari o di introduzione di materiale illecito di qualsiasi natura: pensiamo cosa potrebbe accadere se un drone riuscisse a trasportare esplosivo o armi dentro a un carcere, come per altro è successo alcuni mesi fa in quello di Frosinone quando un detenuto prese in ostaggio il personale di Polizia con una pistola giunta col drone".