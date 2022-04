Trovata senza vita in un appartamento: il decesso a causa di overdose da oppiacei

TRIESTE - E' morta per un'overdose di farmaci a base di oppio la donna di cittadinanza ucraina, Alina Trush, 43 anni, trovata morta in un appartamento a Trieste il 1 dicembre scorso.

E' quanto stabiliscono gli esami tossicologici disposti dalla Procura di Trieste dai quali si evince che la donna assumeva anche metadone (prescritto da struttura pubblica), cocaina e benzodiazepine.



Come si ricava dal testo della consulenza, eseguita da Fulvio Costantinides e Fabio Cavalli, la morte della donna risalirebbe a due giorni prima del ritrovamento del cadavere, quindi al 29 novembre, e il decesso sarebbe dovuto all'assunzione di una quantità di tramadolo (farmaco a base di oppio) "superiore ad almeno sei volte la dose normale ed è pari al doppio della dose considerata letale". Esclusa la responsabilità di terzi.

Il cadavere della donna è stato trovato in un appartamento di viale D'Annunzio. L'allarme era stato dato dalla polizia giudiziaria che si era recata alla sua abitazione per consegnarle un atto giudiziario relativo a presunte minacce e violenze subite da un uomo. Poiché la donna non apriva la porta erano intervenuti i vigili del fuoco.