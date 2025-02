Trovata senza vita in casa: stroncata da un malore a 48 anni

ABANO TERME (PADOVA) – Susy Breda, 48 anni, è stata trovata morta nella sua abitazione di via Don Milani, nel quartiere Don Bosco. A dare l’allarme è stata una collega, preoccupata perché la donna non si presentava al lavoro da due giorni e non rispondeva al telefono. Dopo aver suonato il campanello senza ottenere risposta, la collega ha notato l’auto parcheggiata fuori casa e ha chiamato il 112. Sul posto sono arrivati i Carabinieri di Abano, i Vigili del Fuoco e un’ambulanza del Suem 118. I pompieri hanno forzato una portafinestra e, una volta entrati, hanno trovato Susy riversa a terra nel bagno. Il medico ha constatato il decesso per cause naturali, probabilmente un infarto, avvenuto nelle 48 ore precedenti. Accanto a lei, il suo bassotto Tommy, che non smetteva di piangere.

Susy Breda lavorava alla Stenal, azienda specializzata in saune su misura. Amava la natura, il trekking e lo yoga, disciplina che aveva abbracciato dopo un periodo difficile. La salma è stata riconsegnata ai familiari per l’organizzazione del funerale.