Trovata senza vita in casa: scatta l'inchiesta

ROVERETO - Una donna anziana è stata trovata morta nella notte tra il 15 e il 16 giugno in un’abitazione nel centro di Rovereto. L’intervento dei carabinieri è scattato dopo la segnalazione automatica inviata dal dispositivo di telesoccorso indossato dalla vittima e collegato al numero unico d’emergenza 112.



I militari, giunti rapidamente sul posto, hanno rinvenuto il corpo esanime della donna sul pavimento dell’appartamento. Non sono stati rilevati segni evidenti di violenza, ma alcune anomalie nella scena hanno destato perplessità tra gli investigatori, spingendo ad approfondire le verifiche.



L’Autorità Giudiziaria ha disposto l’autopsia per chiarire le cause del decesso e verificare l’eventuale coinvolgimento di terzi. Gli inquirenti stanno analizzando i contatti recenti dell’anziana e i movimenti registrati nei pressi dell’abitazione, mentre restano da chiarire le ultime ore di vita della donna.