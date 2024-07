Trovata pistola in Stazione alla vigilia della visita del Papa

TRIESTE - Una pistola custodita in una borsa apparentemente abbandonata è stata trovata dalla Polizia alla vigilia della visita del Papa a Trieste, avvenuta domenica scorsa. Secondo quanto si è appreso, la borsa era stata lasciata alla Stazione ferroviaria della città.

Gli agenti nel corso di un controllo di sicurezza avrebbero individuato la borsa e sarebbero intervenuti scoprendo che conteneva una pistola.

Indagini sono in corso per verificare se il ritrovamento sia in qualche modo collegato con la visita del Pontefice e individuare il proprietario e chi ha lasciato la borsa. A rendere noto il ritrovamento per primo è stato il Tg1 in un servizio andato in onda ieri sera alle 20.

Secondo quanto ha reso noto il Tg1 in un servizio andato in onda questa sera alle 20, intorno alle 16 di sabato scorso un uomo di fattezze apparentemente mediorientali è entrato nel bar della Stazione ferroviaria con un trolley. Dopo essersi guardato intorno, ha lasciato la valigia accanto a un tavolo e si è allontanato. Nel trolley (e non nella borsa come detto in precedenza), gli agenti della Polizia ferroviaria hanno trovato successivamente una pistola con relativo caricatore e munizioni. All'interno c'erano, rivela il Tg1, anche scarpe e vestiti ancora con le etichette.

Il Tg1 ha mandato in onda anche il filmato di una telecamera che riprende l'uomo mentre entra nel bar e lascia il trolley. Dal video risulterebbe alto circa 1,75 metri, con i capelli corti e addosso una maglietta con una tigre raffigurata sul davanti. Al lavoro, oltre alla Polizia, ci sono anche uomini dell' intelligence e della sezione Antiterrorismo. Sulle indagini viene mantenuto il più stretto riserbo; queste, secondo il Tg1, sono estese anche all'estero. Sono stati gli impiegati del bar a individuare il trolley abbandonato e ad allertare la Polizia ferroviaria.