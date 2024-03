Trovata morta in laguna, oggi l'esame del medico legale

VENEZIA - La conferma ufficiale che Elena Leonardi, la 40enne originaria di Marostica e residente a Venezia, il cui cadavere è stato ripescato ieri in acqua a Venezia, sia morta per annegamento, arriverà in giornata, quando il medico legale eseguirà un'altra ispezione cadaverica.

A seconda del riscontro che si otterrà, il pm deciderà se far eseguire o meno l'autopsia. Il corpo della 40enne è stato trovato nella darsena della marina turistica dell'isola della Certosa, nella Laguna nord. Al compagno, Leonardi avrebbe detto che sarebbe andata a sistemare la barca a vela che tenevano ormeggiata nella darsena.

Poco dopo le 12.30, il personale della marina, avendo notato un corpo riverso in acqua, ha chiamato i vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri del comando di Venezia, che hanno compiuto i primi accertamenti. Stando a quanto confermato dal personale della marina, la donna non era uscita in mare e l'ipotesi è che sia scivolata lungo il porticciolo, viscido a causa della pioggia, e non sia più riuscita a riemergere. Tuttavia, le dinamiche di quanto accaduto non sono ancora chiare e le forze dell'ordine visioneranno i filmati delle telecamere presenti, che potrebbero dare maggiori risposte.