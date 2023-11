Trovata morta in casa: Procura, marito troppo grave per parlare

PORDENONE - "Il marito dell'anziana trovata morta in casa a Meduno (Pordenone) è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale e non è in grado di parlare. Dunque, non potrà essere sentito dagli investigatori che stanno seguendo l'indagine. Fino a quando non sarà verbalizzata la sua versione, che speriamo possa dare un contributo decisivo a chiarire cosa possa essere accaduto alla donna, non potranno esserci novità sul caso". Lo ha affermato all'ANSA il procuratore della Repubblica di Pordenone facente funzioni, Mariagrazia Zaina.

"Nelle prossime ore - ha aggiunto - sarà conferito l'incarico per eseguire l'autopsia. La casa resta sotto sequestro, circostanza che al momento non comporta disagi visto che l'anziano proprietario è ricoverato in terapia intensiva". L'esame autoptico dovrebbe essere affidato al medico legale Antonello Cirnelli che ha anche già svolto l'ispezione esterna sulla salma.