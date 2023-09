La trovata della parrucchiera: taglia i capelli in mutande e reggiseno. I social impazziscono

Il marketing è diventato cruciale per qualsiasi attività, e sebbene esistano diverse strategie, ogni piccolo o medio imprenditore può scegliere quella più adatta a sé. Tuttavia, una parrucchiera ha recentemente ideato e messo in pratica una strategia che ha superato ogni aspettativa, conquistando il mercato locale e ottenendo fama mondiale in poche ore.

La sua brillante intuizione? Nel suo salone di bellezza, ha deciso di offrire ai suoi clienti tagli di capelli indossando lingerie sexy. Questa mossa ha immediatamente catturato l'attenzione della clientela, soprattutto di quella maschile... Secondo quanto riportato dal Daily Star, l'inaugurazione del suo salone ha creato un notevole scalpore in città. La parrucchiera thailandese ha rapidamente conquistato i social media del suo Paese, e ora molte persone non vedono l'ora di recarsi a Phetchabun per un taglio di capelli. Il video promozionale del suo salone è stato condiviso sui social network, e la curiosità intorno a questa affascinante hairstylist è cresciuta a tal punto da diventare virale a livello globale.

Nelle immagini, ora rimosse dai social, la donna sfoggia un suggestivo completino di pizzo rosso mentre cura i capelli di una cliente. Tuttavia, nel suo salone sono benvenuti anche uomini che sicuramente apprezzeranno l'atmosfera. Su social media, numerose donne hanno espresso incredulità: «Non manderei mai mio marito in quel posto, è un incubo per qualsiasi moglie».