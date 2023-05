Trovata in aeroporto la minore scomparsa da casa

VENEZIA - La Polizia di Stato di Venezia, con il supporto della Polizia di Frontiera dell'Aeroporto "Marco Polo" di Venezia - Tessera, ha rintracciato una ragazza minorenne scomparsa nel bresciano ieri mattina. I poliziotti hanno infatti fermato, tra i passeggeri in transito presso l'aerodromo, la giovane che, in evidente stato confusionale, si aggirava presso lo scalo aereo priva di ogni documento e bagaglio. Dalle prime domande poste alla ragazza, non è sembrato emergere nessun riferimento circa la sua identità (eccezion fatta per il suo nome di battesimo), il luogo da dove provenisse né tantomeno dove volesse recarsi.

La ragazza è stata pertanto accompagnata presso il pronto soccorso dell'aeroporto al fine di sincerarsi sulle sue condizioni psicofisiche e sono iniziate così le indagini, partendo dalle segnalazioni di scomparsa. Gli accertamenti hanno portato i poliziotti ad una svolta quando, grazie anche all'analisi di vari social network e di internet, si è riuscito a risalire all'identità della ragazza la quale, contrariamente a quanto aveva affermato, aveva solo 17 anni e risultava essersi allontanata dalla sua abitazione, in un piccolo comune del bresciano, nella mattinata del 19 aprile. La madre della ragazza, già dal giorno della scomparsa, aveva lanciato l'allarme rivolgendo un appello anche nel corso di una trasmissione televisiva, oltre a fare denuncia ai carabinieri. Gli agenti hanno infine contattato la madre della minore affidandole le figlia.