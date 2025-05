Trovata abbracciata alla mamma senza vita: affidamento per una bimba di 6 anni

TRIESTE - Sarà una famiglia di Trieste ad accogliere la bimba di 6 anni trovata la scorsa settimana in lacrime, abbracciata al corpo della madre deceduta a causa di un malore. Le due, rifugiate dalla guerra in Ucraina, avevano trovato riparo proprio nella città giuliana.



La piccola, affetta da una disabilità con ripercussioni fisiche e cognitive, è attualmente ricoverata all’Irccs materno infantile Burlo Garofolo. I Servizi sociali si sono attivati per garantire la prosecuzione del suo percorso scolastico e di supporto, evitando ulteriori traumi.



L’assessore comunale al Sociale, Massimo Tognolli, ha spiegato all'Ansa che la nonna materna della bambina è in viaggio dall’Ucraina, ma a causa del conflitto il suo arrivo potrebbe richiedere giorni o settimane. Nel frattempo, i Servizi sociali si faranno carico delle spese necessarie per le esigenze della minore.



Anche le decisioni riguardanti la sepoltura della madre, una donna di 38 anni, sono state rinviate fino all’arrivo della parente.

La vicenda ha suscitato grande solidarietà: numerose famiglie si sono offerte come affidatarie, dimostrando vicinanza e sensibilità verso la piccola e la sua difficile situazione.