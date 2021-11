Trovano in un magazzino abbandonato una scatola con cinquanta proiettili

PORDENONE - Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Pordenone nelle ultime ore ha disposto controlli con le tre Compagnie di Pordenone, Sacile e Spilimbergo ed il Nucleo Investigativo del Reparto Operativo.



Sulla strada sono state identificate circa 150 persone a bordo di oltre 70 mezzi, sono state elevate svariate sanzioni per un importo di 2000 euro, ritirata 1 patente e decurtati diversi punti.



Sono state altresì denunciate 10 persone e 7 segnalate al Prefetto, precisamente:

· un 54enne residente nel mantovano per atti persecutori, violenza privata e lesioni personali, fatti avvenuti in Fiume Veneto;

· un 21enne dominicano, residente in Morsano al Tagliamento, per oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale, trovato con circa 3 gr. Hashish;

· un 16enne romeno residente a Zoppola, per furto continuato aggravato di due biciclette;

· un 22enne argentino, residente Azzano Decimo, per violazione divieto di ritorno nel comune di Pordenone;

· denuncia contro ignoti per il ritrovamento a Zoppola, in un magazzino in disuso, una scatola con 50 proiettili cal. 9X21.

· i carabinieri di Spilimbergo hanno sorpreso un conducente di Castelnuovo, e un altro automobilista di Clauzetto, alla guida in stato di ebbrezza. A quest’ultimo patente ritirata e veicolo sotto sequestro.

· A Brugnera fermato un 31enne moldavo positivo all’etilometro;

· tre cittadini italiani per omessa comunicazione nei termini previsti la variazione dell’avvenuta cessione di armi regolarmente detenute: ad uno di questi è stato pure sequestrato un revolver con relativi colpi;

· infine sono state, infine, segnalate 5 persone alla Prefettura di Pordenone quali assuntori di stupefacenti: un 26enne cittadino albanese; un 20enne e tre 19enni.