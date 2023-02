Lo trovano senza vita nella cabina di guida del camion parcheggiato

SAN GIORGIO DI NOGARO (UDINE) - Tragedia in provincia di Udine nella mattinata di martedì. Un uomo è stato trovato senza vita all’interno dell’abitacolo di un Tir. Il ritrovamento verso le 7 del mattino nella zona industriale di Porto Nogaro a San Giorgio di Nogaro. Un passante aveva notato la persona immpobile dietro il volante e ha allertato i soccorsi. Sul posto l'automedica di Latisana attivata dagli infermieri della Sores. Ma per il camionista non c'è stato nulla da fare.