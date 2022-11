Trovano grossa somma di denaro, ma il proprietario non c’è

VICENZA - Alla polizia locale di Vicenza è stata consegnata qualche settimana fa da un cittadino un’ingente somma di denaro.

Al momento non risulta nessuna denuncia per furto o smarrimento e le ricerche nel luogo del rinvenimento della somma non hanno permesso di risalire al proprietario del denaro.



La polizia locale lancia dunque un appello a chi l’avesse smarrito a presentarsi al comando di contra' Soccorso Soccorsetto 46, fornendo elementi certi per la restituzione.