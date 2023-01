Trovano 10mila pugnali e 600 tirapugni: sequestrati

PADOVA - La Guardia di finanza di Padova ha rinvenuto e sequestrato oltre 10.000 armi proprie e improprie vendute illegalmente da una ditta individuale senza la prescritta licenza di pubblica sicurezza. I finanzieri hanno individuato nella zona industriale di Padova un veicolo commerciale parcheggiato in prossimità di un grossista, al cui interno era presente una donna intenta a sistemare alcune confezioni di merce. Il successivo controllo eseguito sull'automezzo ha permesso di riscontrare la presenza di un vero e proprio negozio ambulante di numerose armi e diversi strumenti atti ad offendere, accertando che il tutto veniva messo in vendita per conto della ditta. Le perquisizioni hanno permesso di rinvenire circa 10.000 pugnali, 50 katane, 3 taser, 600 tirapugni e 200 manganelli telescopici venduti illegalmente. Il titolare della ditta è stato segnalato alla locale Autorità giudiziaria per i reati di detenzione e vendita non autorizzata di armi e per ricettazione.