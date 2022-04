Trova uno zaino con 1.300 euro e un tablet: 30enne disoccupato consegna tutto alla polizia

ROVIGO – Ci sono gesti che riescono davvero a riconciliarci con l’umanità e quanto accaduto oggi a Rovigo è proprio uno di questi. Un trentenne, originario di Marocco e senza lavoro ha casualmente trovato uno zaino mentre attraversava il centro della città. Una volta aperto, per trovare qualche indizio utile ad identificarne il proprietario, si è reso contro che conteneva non solo un portafoglio con 1.300 euro in contanti ma anche un tablet di marca ed altri oggetti di valore.



Le ristrettezze in cui vive l’uomo, che trovatosi senza impiego ha dovuto ricorrere al sostegno della Caritas non ne hanno però minato l’onestà. Visto il prezioso contenuto dello zaino, infatti, lo straniero si è recato subito in questura, consegnano quanto ritrovato. Gli agenti hanno quindi rintracciato il proprietario, un imprenditore di Rovigo, che bene lieto di aver potuto recuperare i suoi beni ha deciso di ricompensare il bel gesto del disoccupato.



Non è dato sapere le generalità dell’uomo che ha restituito lo zaino ma visto il bel gesto è auspicabile che se qualcuno cerca lavoratori a Rovigo si rivolga alla questura, per potere contattare l’onesto disoccupato, offrendogli un lavoro. Sarebbe davvero il giusto epilogo di una vicenda che fa riflettere e che per l’ennesima volta permette di smentire dicerie malevole sugli stranieri che vivono nel nostro paese.