Trova una testa di topo negli spinaci che sta cucinando

PORDENONE - Una normale preparazione del pranzo si è trasformata in un incubo per una 47enne di Budoia (Pordenone). Dopo aver versato in pentola una busta di spinaci surgelati, la donna ha notato un cubetto più scuro del solito. Pensando si trattasse di verdura alterata, ha continuato la cottura. Solo dopo, sollevando il coperchio, ha fatto la raccapricciante scoperta: una testa di topo tra le foglie bollenti. Lo riporta il Gazzettino.Sconvolta, ha fotografato il contenuto della pentola e si è rivolta al supermercato dove aveva acquistato il prodotto. Il responsabile del punto vendita ha segnalato il lotto all’azienda produttrice e ha offerto il rimborso, ma per la 47enne il problema resta: “Il resto del topo è ancora da qualche parte, fate attenzione”.



La donna ha poi denunciato l’accaduto ai Carabinieri, che le hanno consigliato di contattare le autorità sanitarie. Dopo vari tentativi, è riuscita a segnalare l’episodio all’Asfo (Azienda Sanitaria Friuli Occidentale), che ha ipotizzato un intervento dei Nas per ulteriori controlli. Nel frattempo, Maria Grazia conserva ancora nel congelatore il macabro ritrovamento.