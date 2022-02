Trova una pistola e si spara per sbaglio, bimbo di 4 anni muore davanti alla madre e ai fratellini

USA - Tragedia a New Orleans, in Luoisiana, dove un bimbo di 4 anni si è sparando accidentalmente con una pistola, morendo sul colpo davanti alla madre a ai due fratellini giù piccoli. La notizia è stata riportata dalla stampa locale e internazionale: si tratta dell’ennesima tragedia delle armi che in USA sono detenute legalmente da tantissimi cittadini.

Il piccolo sabato scorso era in auto quando, nascosta tra i sedili posteriori, ha trovato l’arma carica. Il colpo partito dalla pistola gli è stato fatale. La vettura su cui si trovava era parcheggiata a lato della strada: la madre dei tre bambini stava fumando marijuana con un altro adulto. Immediatamente la donna ha chiamato i soccorsi ma per il figlio non c’è stato nulla da fare. Dopo poche ore è stato dichiarato morto in ospedale.

OT