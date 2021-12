Trova un dolcetto di 118 anni in un abito storico e decide di assaggiarlo

RUSSIA - Non si era nemmeno ammuffito, il dolcetto al cioccolato risalente al 1903 e trovato nei giorni scorsi da due restauratrici in Russia. Tra le pieghe dell’abito che apparteneva alla Gran Duchessa Ksenia Alexandrovna, sorella dello Zar Nicola II di Russia, è stato rinvenuto il cioccolatino che la duchessa avrebbe nascosto durante il Gran Ballo in costume dell’invero 1903.

A fare la curiosa scoperta sono state la curatrice del fondo costumi del Dipartimento di Storia della Cultura Russa Nina Ivanovna Tarasova e la restauratrice Galina Fiòdorova, che ha anche assaggiato il dolcetto. “Per istinto, l’ho leccato”, ha spiegato la donna in un video del Museo Ermitage di San Pietroburgo. La notizia è stata riportata dalla stampa internazionale e il Mirror ha pubblicato, oltre che il video, le foto dell’abito e del dolcetto che non ha per niente un aspetto invitante. Il cioccolatino è stato analizzato da un team di esperti, che non vi hanno trovato nessuna contaminazione batterica.

