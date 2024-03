Trova un cucciolo di riccio e se ne prende cura. Quando lo porta al veterinario l'amara sorpresa

"Quando l'amore per un 'riccio' si trasforma in una scoperta imbarazzante: la straordinaria avventura di un pom pom smarrito"

Immagina di trovare un "cucciolo di riccio" sul marciapiede e di decidere di prendertene cura con tutto il cuore, solo per scoprire che in realtà si tratta di un pom pom! Questo è esattamente ciò che è successo a una donna a Knutsford, nel Regno Unito, in una storia che mescola commedia e tenerezza.

La signora, convinta di aver salvato un riccio ferito, ha passato la notte coccolando quello che credeva essere un animaletto bisognoso. Tuttavia, al risveglio, la visita alla clinica veterinaria ha svelato la verità: il "riccio" era in realtà un innocuo pom pom da cappello!

Come riportato dalla BBC, la signora lo avevo portato in ospedale veterinario in una scatola meticolosamente rivestita di giornali con all'interno anche un po' di cibo per cani.

La direttrice dell'ospedale Janet Kotze ha raccontato con simpatia l'episodio, descrivendo la reazione divertita della donna quando ha scoperto l'errore. Nonostante l'imbarazzo iniziale, la gentilezza e l'attenzione della donna sono state lodate. Crediamo che la visita successiva della signora sia stata dall'oculista.