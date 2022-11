Trova sui binari un assegno da 4 milioni e mezzo di euro e lo restituisce. La ricompensa lo lascia di stucco

GERMANIA - Un 38enne tedesco ha trovato, in stazione a Francoforte, un assegno da oltre 4,5 milioni di euro. Una cifra destinata all’azienda Haribo, che l’uomo ha pensato subito di contattare. Il 38enne ha chiamato l’intestatario dell’assegno, facendo presente di aver trovato quel pezzo di carta dal valore inestimabile. Ma l’azienda ha chiesto semplicemente di fare una foto all’assegno, di inviarla, e poi di distruggerlo, in quanto non avrebbe comunque potuto essere incassato da nessun altro al di fuori di Haribo.

Il gesto è stato comunque apprezzato dall’azienda, che per ringraziare il 38enne ha chiesto a questo l’indirizzo dove poter mandare una ricompensa. Quando l’uomo ha aperto il pacco non poteva credere ai propri occhi: da parte di Haribo c’erano sei pacchetti di caramelle gommose. Sei.

L’uomo è rimasto sbalordito e ha raccontato la vicenda al quotidiano tedesco Bild, che ha contattato anche Haribo. Dall’azienda è stata confermata la versione dei fatti del 38enne ed è stato precisato che l’assegno, anche se smarrito, non equivaleva alla perdita del denaro e che il pacco inviato al 38enne era quello standard che viene utilizzato per i vari ringraziamenti.