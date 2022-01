PADOVA - Trova delle larve in una tavoletta di cioccolata. È accaduto lo scorso 8 ottobre.

In un negozio in via Roma a Padova. L’episodio è stato immediatamente segnalato ai Carabinieri che hanno interessato il Nas.



E dunque la Procura ha aperto un fascicolo: le indagini si sono concluse qualche giorno fa.



Sono stati accusati di aver distribuito alimentari invasi da parassiti l’allora responsabile della produzione alimentare dello stabilimento incriminato, in Piemonte, e il responsabile del negozio di Padova. I due rischiano il processo.