Trova 20 dollari per terra e compra un biglietto che gli fa vincere un milione

USA - Jerry Hicks, un falegname di Banner Elk, una piccola città della Carolina del Nord, ha vinto un milione di dollari con un gratta e vinci acquistato grazie a 20 dollari trovati per strada. La storia, incredibile ma vera, è stata raccontata dall'uomo alla North Carolina Education Lottery, che ha condiviso l'intervista sul proprio sito. "Ho trovato 20 dollari fuori da un minimarket e ho deciso di usarli per comprare un biglietto. In realtà, non avevano il biglietto che cercavo e ho deciso di comprare quello", ha raccontato Hicks.

Il fortunato incontro con la banconota è avvenuto il 22 ottobre, nel parcheggio di un minimarket Speedway lungo la North Carolina Highway 105, vicino a Boone. Tre giorni dopo, il 25 ottobre, Hicks si è recato all'ufficio della North Carolina Education Lottery per ritirare il premio. Ha scelto una somma forfettaria di 600.000 dollari, anziché una rendita di 50.000 dollari annui per 20 anni. Al netto delle imposte, l'importo finale ricevuto è stato di 429.000 dollari. A 56 anni, dopo una vita di lavoro, Hicks ha dichiarato di voler andare finalmente in pensione e di utilizzare la sua vincita per sostenere i suoi figli. Prima, però, si concederà una cena speciale con tutta la famiglia.