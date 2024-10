Troupe del Tg3 aggredita in Libano: muore l'autista

BEIRUT (LIBANO) - 'Potete salvare il Libano prima che cada nell'abisso di una lunga guerra che porterà distruzione e sofferenza, come vediamo a Gaza', dice il premier Netanyahu in un messaggio ai libanesi, confermando che è stato eliminato il successore di Nasrallah alla guida di Hezbollah. Conferma smentita dall'Idf: "non sappiamo se Safieddine è morto'.

Israele ha allargato l'operazione di terra nel sud del Paese fino alla zona dove si trovano i soldati italiani di Unifil in massima allerta. L'Idf ordina l'evacuazione dell'ospedale di Gaza nord entro 24 ore mentre una serie di raid si sono abbattuti sulla periferia Sud di Beirut. Il Pentagono annuncia che è stata 'rinviata la visita di Gallant' e Biden preoccupato, teme una guerra su vasta scala: oggi è prevista una telefonata tra il presidente Usa e il premier israeliano sui piani di rappresaglia contro l'Iran, considerato dallo Stato di Israele "uno dei principali sponsor del terrorismo mondiale" che "deve essere fermato prima che sia troppo tardi". Una troupe del Tg3 è stata aggredita da uomini armati vicino Sidone: l'autista locale ha avuto un infarto ed è morto.

Gli aggressori non avevano insegne, non erano armati, ma la paura fa presto a salire in zona di guerra e, prima che venisse alla luce che si trattava solo di uno sfogo disperato, l'autista libanese Ahmad Akil Hamzeh si è accasciato a terra, stroncato da un infarto. Per l'inviata Lucia Goracci, l'operatore Marco Nicois e la fixer Kinda Mahaluf, rimasti incolumi, sono stati minuti da incubo, con il fiato sospeso anche ai piani alti della Rai.