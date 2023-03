Troppo cloro in piscina, 25 intossicati

VERONA - Venticinque persone, tra cui nove bambini, sono rimaste intossicate dal cloro nella piscina di Bosco Chiesanuova, in provincia di Verona. Di queste, quattro hanno accusato malesseri più seri e sono state ricoverate in codice giallo negli ospedali di Verona mentre gli altri sono stati curati negli ospedali di Negrar e San Bonifacio. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, Vigili del fuoco, Carabinieri e Polizia. Sono ancora in corso i rilevamenti e la messa in sicurezza della struttura da parte delle squadre Nbcr (Nucleare, biologico, chimico e radiologico) dei Vigili del Fuoco.