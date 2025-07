Troppo caldo, chiude anche la Torre Eiffel

FRANCIA - L’ondata di calore che sta investendo gran parte dell’Europa non risparmia la Francia, dove si registrano temperature fino a 41 gradi. Meteo France ha diramato l’allerta rossa per ondate di calore in ben 16 regioni del Paese. A Parigi, il caldo estremo ha portato a misure eccezionali: la Torre Eiffel, uno dei monumenti più iconici al mondo, è stata chiusa al pubblico almeno fino a mercoledì 2 luglio.



"A causa delle temperature estreme previste nel pomeriggio e in serata, la Torre Eiffel chiuderà eccezionalmente alle 16. Ultimo ingresso alle 14.30", si legge nella comunicazione ufficiale diffusa dal sito del monumento. I biglietti acquistati per le visite pomeridiane saranno automaticamente rimborsati. Non solo il turismo è stato colpito: oltre 1.300 scuole in tutto il Paese hanno sospeso o ridotto l’attività didattica, mentre il governo francese ha attivato un numero verde gratuito per fornire assistenza alla popolazione durante l’emergenza.



Frane e temporali bloccano i collegamenti con l’Italia

Le conseguenze del caldo torrido si stanno facendo sentire anche sui trasporti. La SNCF, compagnia ferroviaria francese, ha annunciato la sospensione del traffico tra Parigi e Milano per “almeno diversi giorni”, dopo i violenti temporali che hanno colpito la valle della Maurienne, nelle Alpi francesi. Secondo quanto riferito dalla prefettura di Savoia, la zona è stata investita da fenomeni meteo estremi innescati dal caldo, con la piena eccezionale del torrente Charmaix, la più intensa degli ultimi 70 anni. I danni più gravi si registrano a Modane e nelle località vicine al confine italiano. Fortunatamente, al momento non si segnalano vittime.

L’ondata di caldo dovrebbe raggiungere il suo apice a metà settimana, con punte previste fino a 41 gradi. Intanto, il governo invita la cittadinanza alla massima prudenza e a evitare spostamenti non necessari nelle ore più calde.