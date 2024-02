Troppe risse in un bar, questore lo fa chiudere per un mese

ESTE - Troppe risse in un bar nel padovano e così il questore dispone la chiusura per un mese. Gli agenti assieme ai carabinieri di Este, hanno notificato al titolare del locale pubblico di Este il provvedimento di sospensione della licenza di somministrazione di alimenti e bevande.

La misura amministrativa è stata disposta dopo le numerose segnalazioni fatte dai militari accertando che, nell'ultimo trimestre, il locale, abitualmente frequentato da pregiudicati ritenuti potenzialmente pericolosi per la sicurezza pubblica, sia stato spesso teatro di episodi di fenomeni violenti commessi al suo interno ai danni di baristi e avventori.

In particolare nella notte del 15 febbraio i militari sono intervenuti per redimere una rissa tra cinque persone che hanno poi tentato di aggredire le forze dell'ordine. I carabinieri per portare all'ordine la situazione hanno dovuto usare lo spray urticante, riportando tuttavia lesioni cheli hanno costretti a rivolgersi all'ospedale. Tre dei partecipanti alla rissa sono stati denunciati.