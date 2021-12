Troppe minacce No Vax, Fedriga sotto scorta

TRIESTE - Il Governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga è sotto scorta.

Il presidente della Conferenza delle Regioni è stata adottata in virtù delle numerose minacce che il mondo no vax gli ha rivolto soprattutto nell'ultimo periodo. Il provvedimento è iniziato la scorsa settimana.



Fedriga è stato più volte preso di mira durante i cortei anti green pass ed in regione sono apparse diverse scritte contro il numero uno dell'esecutivo regionale.