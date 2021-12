Troppa neve, ragazzi bloccati in Slovenia nel cuore della notte

Foto d'archivio

CIVIDALE DEL FRIULI - Due giovani residenti a Cividale del Friuli sono stati soccorsi nella notte dopo essere rimasti bloccati, a causa della neve, nel posteggio del museo all'aperto del Monte Kolovrat, oltre il confine, in Slovenia.



Nella notte ha lanciato l’allarme la madre di uno dei due. Le precipitazioni nevose molto abbondanti, che in poco tempo hanno creato una coltre di mezzo metro, hanno impedito loro di fare rientro a casa.



Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco di Cividale con due pick-up.



Un mezzo spazzaneve di una ditta privata di San Pietro al Natisone che si occupa di pulire le strade per conto del Comune di Drenchia stava lavorando in zona in quel momento. Il conducente si è reso disponibile ad aiutare i Vigili del Fuoco.



E dunque sono riusciti a raggiungere i due ragazzi appena oltre confine, e a trarli in salvo, questa mattina presto. Stanno bene.