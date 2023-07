Tromba d'aria in Veneto, oltre 100 interventi vigili fuoco

BELLUNO - Sono stati più di 100 gli interventi dei vigili del fuoco a causa della tromba d'aria che ha colpito dal tardo pomeriggio di ieri l'Agordino, il Cadore e il Comelico, per la caduta di alberi, lo scoperchiamento di tetti e dissesti statici. I vigili del fuoco hanno operato con 200 operatori del comando di Belluno, delle sei sedi permanenti dei 24 distaccamenti volontari, e con il supporto di squadre regionali provenienti dai comandi di Treviso, Padova, Vicenza e Verona e l'utilizzo di sette autoscale. In serata sono stati aperti i Centri operativi comunali (Coc) a Santo Stefano Cadore e Calalzo (Belluno). Sono in corso questa mattina gli ultimi interventi per la messa in sicurezza delle coperture dei tetti.

Cadute di alberi a causa del vento si registrano anche in val di Fassa e in alta val di Fiemme in Trentino, e anche in Friuli Venezia Giulia. "Molte aziende agricole - sottolinea Coldiretti - sono rimaste senza corrente elettrica a causa della caduta degli alberi sulle linee. Il maltempo si è abbattuto su città e campagne con abbondanti grandinate, che sono l'evento climatico avverso più temuto dall'agricoltura in questa fase stagionale per i danni irreversibili che provoca alle coltivazioni in campo".

