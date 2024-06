Tromba d'aria in Polesine, tetti scoperchiati e allagamenti

ROVIGO - Una tromba d'aria si è abbattuta in Polesine questa mattina, provocando ingenti danni, tetti scoperchiati e allagamenti a Rovigo, prima di spostarsi rapidamente verso Boara Pisani, Lusia e Lendinara. Sono oltre 100 le chiamate giunte alla sala operativa dei vigili del fuoco per la tromba d'aria e la bomba d'acqua che hanno colpito nella tarda mattinata la città di Rovigo e la provincia. Al momento non si hanno notizie di persone ferite. Richieste di soccorso per allagamenti, tetti scoperchiati, alberi pericolanti, danni d'acqua. Principalmente colpita la città di Rovigo, i comuni di Lendinara e Lusia da dove proviene il maggior numero di richieste di intervento.

Nel centro di Rovigo, in via Umberto I e viale Regina Margherita il forte vento ha spezzato i rami degli alberi che sono caduti a terra trascinando con sé i lampioni della pubblica illuminazione che in quel tratto di strada sono sospesi, tenuti sollevati dai cavi d'acciaio ancorati ai palazzi. Nel parcheggio di un centro commerciale, le auto in sosta sono state colpite dalle lamiere di copertura di un capannone di un emporio dell'abbigliamento che si trova dall'altra parte della strada. Tergicristalli e lunotti posteriori sono andati distrutti.

Allerta gialla fino a domani sul Veneto

Proseguirà fino alle prime ore di domani in Veneto la fase di instabilità iniziata nella serata di ieri, con frequenti rovesci e temporali; probabili rovesci, forti raffiche di vento, locali grandinate, specie tra Prealpi e pianura. Dopo una pausa nella mattinata di mercoledì, dalle ore centrali è prevista una ripresa dell'instabilità ancora con rovesci e temporali: non si esclude qualche ulteriore fenomeno intenso. Alla luce delle previsioni, la Protezione Civile regionale ha emesso un nuovo avviso di criticità idrogeologica e idraulica valido dalle 14:00 di oggi alle 14:00 di domani.

È stato dichiarato lo stato di attenzione (allerta gialla) per criticità idrogeologica su tutti i bacini nel Veneto a eccezione dell'Alto Piave. In relazione alle precipitazioni previste, stato di attenzione "giallo" per criticità idrogeologica per il bacino Po,Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige, fino alle ore 3:00 di domanio. Per criticità idraulica allerta gialla per i bacini Adige-Garda e Monti Lessini, e Basso Brenta-Bacchiglione. La criticità è relativa al fiume Adige, caratterizzato da livelli sostenuti lungo tutta l'asta e da puntuali sofferenze al corpo arginale che interessano il tratto a valle di Boara Pisani.