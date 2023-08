Tromba d'aria a Cavallino Treporti: le immagini del vortice sono impressionanti (VIDEO)

CAVALLINO TREPORTI - Le immagini sono impressionanti, ma per fortuna non ci sono state conseguenze. Il video del vortice nero che si è formato ieri pomeriggio a Saccagnana è diventato virale: la tromba d’aria si sarebbe formata in laguna e non avrebbe causato danni, ma ha generato una certa apprensione tra residenti e turisti.

La tromba d’aria si è formata nel comune di Cavallino Treporti. Nel video il minaccioso vortice nero sembra molto vicino alle abitazioni, ma per fortuna la protezione civile e i vigili del fuoco non hanno ricevuto telefonate dai residenti.

Immagine di copertina: screenshot del video