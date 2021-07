Tromba d'aria e alberi sulle auto: il maltempo sferza la Marca

TREVISO – Una decina ieri nel primo pomeriggio gli interventi dei Vigili del Fuoco a Mogliano, Casier, Quinto e Roncade. Richieste di soccorso anche nei comuni di Colle Umberto, in parte Castelfranco, Sernaglia e Arcade.

Da segnalare blackout causato da un temporale al Centro vaccinale di Villorba con la conseguente momentanea interruzione temporanea del collegamento internet. A causa di una locale tromba d’aria, caduto un tiglio in via Barbiero a Mogliano.

In via Principe a Roncade un albero è caduto su una Lancia Ypsilon all’interno di una proprietà provata; nello stesso comune i Vigili hanno messo in sicurezza due pali Telecom.

In zona alberi caduti in diverse aree. Non ci sono stati danni d’acqua alle abitazioni.



IL METEO



Ore di instabilità tra ieri pomeriggio e oggi su gran parte del Veneto.

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha emesso un avviso di criticità idrogeologica dal pomeriggio di martedì fino alle 00.00 di mercoledì 14 luglio.

Quindi anche oggi stato di Attenzione, con allerta arancione per i bacini: Alto Piave (BL), Piave Pedemontano (BL-TV), Alto Brenta – Bacchiglione -Alpone (VI-BL-TV-VR), Adige- Garda e Monti Lessini (VR), Po, Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige (RO-VR), Basso Brenta - Bacchiglione (PD-VI-VR-VE-TV), Basso Piave - Sile e Bacino scolante in laguna (VE-TV-PD), Livenza - Lemene e Tagliamento (VE-TV).

Il possibile verificarsi di rovesci o temporali localmente anche intensi, potrebbe creare disagi al sistema fognario e lungo la rete idrografica minore.

