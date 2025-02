La triste storia di Rukey, abbandonata in strada con un biglietto: "Per favore portami a casa"

USA - Rukey, una cucciola abbandonata con un biglietto al collo, ha finalmente trovato un rifugio sicuro dopo essere stata lasciata in strada. Il messaggio che portava con sé recitava: "Mi chiamo Rukey, per favore portami a casa", una richiesta silenziosa di aiuto che ha commosso i passanti. La piccola cagnolina è stata trovata in un parcheggio, sola e impaurita. Sebbene non sia chiaro il motivo dell'abbandono, si ipotizza che i suoi ex proprietari abbiano avuto difficoltà economiche o personali, e per questo motivo l'hanno lasciata in strada con il biglietto appeso al collare. L'ipotesi di un legame con una persona anziana è rafforzata dalla grafia poco chiara del messaggio.



Fortunatamente, alcuni passanti hanno notato la cucciola e l'hanno portata al Kent County Animal Shelter, un rifugio in Michigan. Qui, i volontari si sono subito presi cura di lei, come confermato dalla direttrice Angela Hollinshead, che ha sottolineato che Rukey ora è al sicuro e amata dallo staff. "Il suo carattere gentile ha già conquistato i nostri cuori", ha dichiarato, aggiungendo che si farà in modo che venga adottata da una famiglia amorevole. Il post che raccontava la sua storia ha fatto il giro dei social, raccogliendo molte condivisioni e richieste di adozione. Ora, Rukey è in attesa di una nuova famiglia che la accolga, pronta a vivere una vita felice e al sicuro.