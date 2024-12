Tris iridato: Conegliano in vetta al mondo

CINA - Le Pantere vincono il mondiale senza lasciare per strada nemmeno un set. Con il trionfo di Hangzhou la Prosecco DOC Imoco Volley ha colto il 26° trofeo della sua storia, iniziata nel 2012. E’ il terzo Mondiale per Club dopo le edizioni 2019 e 2022, un successo che lancia le Pantere di Conegliano in uno status irripetibile, visto che attualmente è la squadra Campione d’Italia, Campione d’Europa ed ora anche Campione del Mondo in carica.

Un tris entusiasmante all’interno di una stagione ancora senza sconfitte per la squadra gialloblù che ha raggiunto nella finale mondiale in Cina la 23° vittoria su 23 partite giocate nella stagione 2024/25, iniziata il 28 settembre con il primo trofeo conquistato, la Supercoppa Italiana.

Finora nella bacheca della Prosecco DOC Imoco ci sono 7 Scudetti, 3 Mondiali per Club, 2 Champions League, 6 Coppe Italia e 8 Supercoppe Italiane.

L’unica giocatrice presente a tutte le vittorie è la veterana Monica De Gennaro.

Attualmente le Pantere sono Campionesse del Mondo, d’Europa e d’Italia dopo un 2024 stellare.

Oggi previsto il rientro in Italia con la Coppa del Mondiale per Club. Le “Campionesse di tutto” atterreranno da programma a Venezia alle 22.50 di lunedì sera, dopo lo scalo a Roma. Dopo il meritato riposo il 26 dicembre al Palaverde nel match di Santo Stefano con Talmassons ci sarà la grande festa mondiale per celebrare nell’abbraccio dei suoi tifosi un’altra grande impresa che fa proseguire l’epopea vincente gialloblù, giunta con il terzo titolo Mondiale a 26 trofei messi in bacheca.

I COMPLIMENTI DI ZAIA

"Che traguardo straordinario quello raggiunto dall'Imoco Conegliano che per la terza volta nella sua storia, dopo i successi del 2019 e del 2022, si è nuovamente laureata campione del mondo. I complimenti della Regione del Veneto alle Pantere venete e al loro coach, Daniele Santarelli, per un risultato che premia la forza, la determinazione, l'impegno e la passione della squadra". Con queste parole il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, si complimenta con l'Imoco Conegliano volley che ha battuto nella finale del Mondiale per Club di Hangzhou le cinesi del Tianjin Bohai Bank per 3-0.

"Per le Pantere venete - aggiunge il Governatore - si tratta del 23/o successo stagionale su 23 gare disputate compresi campionato, Supercoppa e Champions. Un traguardo di cui, come Regione, non possiamo che essere orgogliosi. Proprio nei giorni scorsi - aggiunge il presidente - la Regione del Veneto, con l'assessore al Turismo Federico Caner, aveva voluto esprimere tutto il proprio sostegno alla squadra, vera eccellenza sportiva del nostro territorio, augurandole un forte in bocca al lupo prima della partenza dall'aeroporto di Venezia con il volo diretto Venezia Shangai. Le pallavoliste del team gialloblù ancora una volta sono diventate ambasciatrici del Veneto nel mondo, espressione del legame tra il nostro territorio e lo sport".

