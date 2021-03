Triplo furto nel weekend a San Donà di Piave, i Carabinieri risalgono al presunto autore

SAN DONA’ DI PIAVE (VE) - I Carabinieri del Norm della Compagnia di San Donà di Piave avrebbero individuato il presunto autore di tre furti andati a segno lo scorso week end in città, ai danni di due bar ed una pizzeria.



Secondo l’indagine, l’autore sarebbe un albanese, G.S., 20enne pluripregiudicato, anagraficamente residente a Mestre ma, probabilmente, senza fissa dimora.



Il giovane, senza lavoro, fu controllato proprio sabato scorso 27 febbraio, dai Carabinieri, prima che commettesse i furti, in quanto pizzicato a girare in bicicletta durante l’orario di coprifuoco.



Proprio la bicicletta lo ha tradito. I militari l’hanno ritrovata vicino ad uno degli esercizi commerciali derubati (bottino totale poco più di mille euro): è stato visto tramite la videosorveglianza.



Nel corso di uno dei 3 furti, il giovane si è anche ferito, lasciando tracce di sangue trovate anche sulla bicicletta, e impronte digitali.



Per ora è stato denunciato per l’ipotesi di reato di “furto aggravato continuato”: al momento risulta irreperibile.