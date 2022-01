Triestina calcio, 23 positivi tra giocatori e staff

TRIESTE - La società U.S. Triestina Calcio 1918 comunica che il giro di tamponi rapidi eseguito domenica mattina, ha fatto registrare ulteriori tre casi di positività al Covid-19 nel gruppo squadra, aggiornando il dato attuale a 23 elementi tra giocatori e staff.



I tesserati positivi, tre calciatori, regolarmente vaccinati e tutti asintomatici, sono stati immediatamente posti in isolamento domiciliare come indicato dai protocolli sanitario e della Federazione.