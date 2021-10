Trieste, situazione tranquilla in piazza Unità

TRIESTE - Dopo la tensione dei giorni scorsi, in mattinata situazione tranquilla questa mattina in piazza Unità d’Italia a Trieste, cuore delle iniziative dei manifestanti contro il Green pass.

Presenti circa un centinaio le persone che sono rimaste nel grande spazio cittadino durante la notte.



Ieri sera era stato eretto un palco non autorizzato, poi smontato verso l’una di stanotte.

Al varco 4 del porto non si registrano assembramenti di persone: l’attività sta proseguendo in maniera regolare.