Trieste, scontro tra 4 auto in A4

TRIESTE - Un incidente stradale è avvenuto questa mattina intorno alle 7 sul Raccordo Autostradale RA-13 in direzione Venezia, subito fuori dalla Galleria Carso, in cui sono rimasti coinvolti quattro autoveicoli.



Gli occupanti delle auto sono stati presi in cura dal personale del 118 e trasportati precauzionalmente all'ospedale per accertamenti.



Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco del distaccamento di Opicina che hanno dovuto utilizzare il divaricatore oleodinamico per estrarre una persona da un'autovettura.



Il raccordo autostradale 13 'A4-Trieste' è rimasto chiuso per alcune ore e il traffico temporaneamente deviato allo svincolo di Padriciano.



Sul posto hanno operato anche la Polizia stradale e il personale dell'Anas.