Trieste, positivo al covid l’ex pugile e consigliere comunale No Vax

TRIESTE - L’ex pugile, attuale portuale ed ex consigliere comunale Fabio Tuiach ha contratto il Coronavirus.



La notizia dopo un tampone. Quest’oggi, lunedì, l’ex consigliere si sottoporrà anche al tampone molecolare. Positiva pure la moglie, mentre il resto della famiglia rimane sana.



È stato lo stesso portuale ad annunciare di essere positivo al Covid, osservando come in porto i lavoratori operino a stretto contatto coi turchi, per lo più non vaccinati. L’ex è noto per le posizioni No Vax e No Green Pass. Irriducibile l’opposizione al vaccino che definisce “siero magico”.