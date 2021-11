Trieste, oggi corteo no green pass: attese 8mila persone

TRIESTE - Attraverso un provvedimento del Questore di Trieste, Irene Tittoni, sono state apportate alcune modifiche a orario e percorso del corteo promosso dal Coordinamento No Green Pass Trieste e previsto per domani.

La manifestazione si terrà tra le 15 e le 18, e non fino alle 21 come riportato nel preavviso, e non si avvicinerà a obiettivi ritenuti sensibili.

A quanto si apprende, alla manifestazione potrebbero partecipare circa 8 mila persone. Il tragitto, secondo indicazioni della Questura, non terminerà quindi in Largo Riborgo, ma in piazza della Libertà, punto di partenza del corteo. I manifestanti non attraverseranno piazza della Borsa e corso Italia, ma le Rive e via Mazzini per poi proseguire verso piazza Goldoni, via Carducci e piazza Oberdan e infine piazza della Libertà. Il provvedimento del Questore -precisa una nota - è stato adottato ai sensi dell'articolo 18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, con l'obiettivo in questo caso di evitare il transito dei manifestanti nei pressi di obiettivi ritenuti sensibili.

Si evita così il passaggio vicino a piazza Unità, vietata alle manifestazioni tramite un decreto prefettizio. Le modifiche applicate sono state decise in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica anche in base all'impatto che tali cortei hanno sulle attività commerciali e in generale sulla cittadinanza. La Polizia avverte: «Distanziamento, mascherine e servizio di controllo, altrimenti saranno multe. Nel caso in cui non saranno rispettate le disposizioni saranno valutate le singole posizioni degli organizzatorie dei manifestanti». Si rischia l'arresto fino a un anno e multe da 206 a 413 euro.