Trieste, intossicazione da monossido: otto afghani in ospedale

TRIESTE – Otto cittadini afghani sono stati ricoverati questa mattina all’ospedale di Cattinara per un’intossicazione da monossido di carbonio. Il gruppo si trovava all’interno di un magazzino abbandonato nel Porto Vecchio, il numero 5, dove aveva acceso un fuoco per scaldarsi.



L’allarme è scattato intorno alle 7.30, quando i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti sul posto. I migranti, soccorsi in codice arancione, sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale. Nessuno di loro è in pericolo di vita, ma tutti sono stati sottoposti a ossigenoterapia e saranno trattati in camera iperbarica nelle prossime ore.