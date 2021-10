Trieste, Corteo di portuali No Green Pass

TRIESTE - Questa mattina, mercoledì, corteo No Green Pass organizzato a Trieste da un gruppo di portuali.

I manifestanti sono partiti da Domio poco prima delle 9.30. In testa Stefano Puzzer, portavoce del Coordinamento 15 ottobre, che ha appoggiato la manifestazione.



Il tragitto termia vicino all’ingresso del porto, in particolare della Siot, luogo scelto come simbolo della protesta per gli interessi economici che il sito rappresenta per lo scalo e dove inizialmente doveva terminare la manifestazione. La Questura ha però modificato il punto d’arrivo.

Il corteo è stato scortato dalle forze dell’ordine.